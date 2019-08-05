الان تتابع الاتحاد يفتتح المشاركات السعودية الآسيوية بانتصار الذهاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل افتتح فريق الاتحاد المشاركات السعودية الآسيوية بانتصار الذهاب على ذوب آهن أصفهان الإيراني، في إطار ذهاب مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا. تقدم قاسم حدادي فر بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة السابعة من ركلة حرة ثابتة. وتعادل لويس أنطونيو خيمينيز للاتحاد في الدقيقة التاسعة. وسجل زياد الصحفي الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 72. وتقام مباراة الإياب يوم 12 أغسطس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يفتتح المشاركات السعودية الآسيوية بانتصار الذهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.