الامارات | 10 آلاف مشجع في مباراة الأهلي و"اطلع برة" بدوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مشجع في مباراة الأهلي و"اطلع برة" بدوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير التنفيذي للأهلي المصري، العميد محمد مرجان، أن ناديه تلقى موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مُشجع في مباراة الاهلي وفريق "اطلع برة" بطل جنوب السودان في دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرجان في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، أن مباراة الأهلي و"اطلع برة" ستقام يوم 11 أغسطس الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب بعدما اتفق الاهلي مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والإياب في مصر.