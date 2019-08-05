شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئي اليد يؤدي تدريبه في مقدونيا استعداداً لمواجهة السويد غداً والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى منتخب الناشئين لكرة اليد مواليد 2000 تدريبه الأول في مقدونيا اليوم الإثنين، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري.

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة العالم بمواجهة السويد في الرابعة والنصف مساء غد الثلاثاء، في بداية قوية للمنتخب بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد ومساعده حسين زكي، ويحلم منتخب الناشئين بالسير على خطى منتخب الشباب الذي حصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في إسبانيا.

ويضم منتخب الناشئين بين صفوفه أربعة لاعبين شاركوا مع منتخب الشباب في مونديال إسبانيا، وهم: حارس المرمى عبد الرحمن حميد، وأحمد هشام السيد، وياسر قداح، وياسر مدحت، وهو ما يمثل دفعة قوية للمنتخب وإضافة للاعبيه، وهو ما رمى إليه اتحاد اليد حين قرر تصعيد هؤلاء الأربعة للمشاركة مع مرحلة سنية أكبر ليكتسبوا خبرات أكبر من مرحلتهم العمرية.

وخاض منتخب الناشئين معسكر إعداد قوي في صربيا قبل انطلاق البطولة للدخول في أجواء المونديال، لعب خلاله مباراتين وديتين، وتمكن خلاله الجهاز الفني من الوصول باللاعبين إلى المستوى البدني والفني المطلوب قبل المشاركة في بطولة العالم.

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وأكد عبده عبد الوهاب، رئيس البعثة، جاهزية اللاعبين لمباراة الافتتاح أمام السويد غدا، مشيرا إلى أن مواجهة منتخب قوي في افتتاح البطولة هو أمر غاية في الأهمية والفوز عليه يعطي دفعة معنوية لباقي المشوار، مضيفا أن اللاعبين والجهاز الفني تعاهدوا على مواصلة الصورة المشرفة التي قدمتها كرة اليد المصرية خلال الفترة الماضية وكان آخرها حصول منتخب الشباب على برونزية العالم.

يقع منتخب الناشئين ضمن المجموعة الثانية التي تضم: فرنسا والسويد والمجر وكندا والصين تايبيه.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته بمواجهة السويد في الرابعة والنصف مساء غد الثلاثاء، ثم يواجه فرنسا في الرابعة والنصف مساء الأربعاء، ثم الصين تايبيه في الثانية والنصف بعد ظهر الجمعة، ثم كندا في الثامنة والنصف مساء السبت، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة المجر في الثانية عشرة والنصف ظهر الإثنين 12 أغسطس الجاري.

تضم البعثة: عبده عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبو المجد، مديرا فنيا، وحسين زكي، مدربا مساعدا، وحمادة الروبي، مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبد المنعم، مديرا إداريا، وعمر عصام، طبيبا، ومحمد إمام، محللا للأداء الفني.

وتضم قائمة اللاعبين: عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.