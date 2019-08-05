شكرا لقرائتكم خبر عن كوبر ولاسارتى وجهان لعملة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لم يكن أكثر المتشائمين من جماهير نادى الزمالك يتوقع فقدان الفريق لقب الدورى المصرى الممتاز فى الموسم المنصرم، خاصةً بعد الاتساع الكبير فى فارق النقاط بينه وبين غريمه التقليدى الأهلى، قبل حضور الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق.

وتولى لاسارتى مهمة الأهلى فى ديسمبر من العام الماضى، ولم يخسر الفريق خلال مشواره بالدورى معه سوى 8 نقاط بهزيمتين أمام بيراميدز وتعادل أمام الإسماعيلى، ليستغل التعثرات العديدة للزمالك ووقوعه فى فخ التعادل فى أكثر من مباراة، ليقود الفريق الأحمر للتتويج بالدرع.

Advertisements

وعلى الرغم من قيادة لاسارتى للأهلى للتتويج بالدورى وتعويض فارق النقاط المذهل بينه وبين الزمالك فى الموسم المنصرم، إلا أن الخسارة الكارثية التى تعرض لها الفريق فى ولايته بخماسية على يد صن داونز ووداعه المخزى بطولة دورى أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى المستويات الفنية المذبذبة والهزيلة التى يقدمها الفريق تحت قيادته تسببا فى استياء أنصار القلعة الحمراء ورغبتهم فى رحيله وترك منصبه.

الأمر لم يختلف كثيراً بالنسبة لمدرب آخر من المدرسة اللاتينية وهو الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى، والذى نجح على أرض الواقع فى تحقيق إنجاز كبير لأحفاد الفراعنة بقيادتهم لكأس العالم 2018 بروسيا، للمرة الأولى منذ 28 عاماً، واستطاعته الصعود بمنتخبنا القومى لنهائيات أمم إفريقيا 2017 بالجابون للمرة الأولى منذ 7 سنوات، بل بلوغ المباراة النهائية لتلك النسخة ومن ثم إعادة الهيبة لمنتخبنا المصرى على المستوى الرقمى، إلا أن المستوى الفنى والخططى للاعبى الفراعنة تحت قيادة كوبر كان يثير علامات استفهام كبيرة، وهو ما أدى إلى رحيله عن منصبه.

واختلفت آراء جماهير الكرة المصرية وتباينت وجهات النظر على مستوى الثنائى اللاتينى لاسارتى وكوبر، ما بين مؤيدين لهما بحكم تحقيق إنجازات على أرض الواقع بغض النظر عن الأداء وطرق اللعب، وبين معارضين لما قدمه الثنائى معللين تحقيقهما الألقاب والإنجارات بمحض الصدفة وللتوفيق الكبير الذى لازمهما.