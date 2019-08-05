شكرا لقرائتكم خبر عن فلامينجو البرازيلي يجري مفاوضات لضم ماريو بالوتيللي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى نادي فلامنجو البرازيلي اهتماماً شديداً بالتعاقد مع النجم الإيطالي المشاغب ماريو بالوتيلي مهاجم أندية ميلان وإنتر ميلان ومانشستر سيتي الإنجليزي السابق هذا الصيف، بعد انتهاء عقده مع نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وانتهى عقد المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي الذي يبلغ من العمر 28 عاماً مع نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في 30 يونيو القادم والذي وصل إليه من نيس في الصيف الماضي، وقد نجح في هذا الموسم تسجيل 8 أهداف في 15 مباراة بالدوري.

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وكشفت شبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية مساء اليوم الإثنين، عن رغبة فلامنجو في التعاقد مع ماريو بالوتيلي مهاجم مارسيليا الفرنسي السابق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يريد النادي البرازيلي تدعيم الخط الأمامي بلاعبين من طراز عالي مثل بالوتيلي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن إدارة نادي فلامنجو البرازيلي في تواصل دائم مع مينو رايولا وكيل أعمال ماريو بالوتيلي، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لحسم الصفقة سريعاً خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويذكر أن الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، كان واحداً من أفضل المهاجمين في العالم خلال السنوات الماضية، ولكن تراجع مستواه بشكل كبير للغاية بسبب كثرة التنقل إلى الأندية.