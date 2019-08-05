كشف تقرير صحفي إسباني، عن محاولة باريس سان جيرمان التخلص من خدمات لاعبه البرازيلي نيمار، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب صحيفة "سبورت" فإن إدارة باريس سان جيرمان مُصممة على التحدث مع أندية أخرى قبل برشلونة، وتم عرض نيمار على مانشستر يونايتد، لكن النادي الإنجليزي رفضه.
وأشار التقرير، إلى أن إدارة البي إس جي، تريد حل أزمة نيمار قبل انطلاق الدوري الفرنسي بنهاية هذا الأسبوع، وتُدرك ضرورة رحيله قبل بداية الموسم لتجنب أي إحراج آخر، نظرًا لمشاكل اللاعب.
وأضافت الصحيفة: "باريس سان جيرمان عرض نيمار على مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، كما سأل ريال مدريد عن اهتمامه البرازيلي".
يُذكر أن إدارة برشلونة استبعدت ضم نيمار هذا الصيف، على الرغم من الأنباء التي تشير إلى إصرار اللاعب على عدم ارتداء قميص باريس سان جيرمان مرة أخرى، والعودة إلى صفوف البلوجرانا.
كانت هذه تفاصيل خبر عملاق إنجليزي يرفض نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.