عملاق إنجليزي يرفض نيمار

كشف تقرير صحفي إسباني، عن محاولة باريس سان جيرمان التخلص من خدمات لاعبه البرازيلي نيمار، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن إدارة باريس سان جيرمان مُصممة على التحدث مع أندية أخرى قبل برشلونة، وتم عرض نيمار على مانشستر يونايتد، لكن النادي الإنجليزي رفضه.

وأشار التقرير، إلى أن إدارة البي إس جي، تريد حل أزمة نيمار قبل انطلاق الدوري الفرنسي بنهاية هذا الأسبوع، وتُدرك ضرورة رحيله قبل بداية الموسم لتجنب أي إحراج آخر، نظرًا لمشاكل اللاعب.

وأضافت الصحيفة: "باريس سان جيرمان عرض نيمار على مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، كما سأل ريال مدريد عن اهتمامه البرازيلي".

يُذكر أن إدارة برشلونة استبعدت ضم نيمار هذا الصيف، على الرغم من الأنباء التي تشير إلى إصرار اللاعب على عدم ارتداء قميص باريس سان جيرمان مرة أخرى، والعودة إلى صفوف البلوجرانا.