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روني في طريقه إلى ديربي كاونتي كلاعب ومدرب

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يقترب الإنجليزي واين روني نجم فريق دي سي يونايتد الأمريكي من العودة إلى الملاعب الإنجليزية، عبر بوابة ديربي كاونتي، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وتبعًا لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، تلقى روني عرضًا من نادي ديربي كاونتي، ليلعب بصفوف الفريق، ويتولى منصبًا في الجهاز الفني للفريق، الذي يقوده الهولندي فيليب كوكو.

وتولى كوكو القيادة الفنية لفريق ديربي كاونتي الشهير الماضي، خلفًا للإنجليزي فرانك لامبارد، الذي تولى القيادة الفنية لفريق ، في الممتاز.

وبدأ روني البالغ من العمر 33 عامًا مشواره الاحترافي بقميص إيفرتون عام 2002، وانتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2004، قبل العودة إلى إيفرتون مجددًا عام 2017، ومنه إلى الدوري الأمريكي في العام التالي.

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