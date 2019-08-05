كانسيلو يغادر مقر يوفنتوس نحو مانشستر سيتي

بات البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن ليوفنتوس، قريبًا من الرحيل عن صفوف السيدة العجوز، والانضمام لمانشستر سيتي الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما أورده فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، فإن كانسيلو غادر مقر تدريبات يوفنتوس في كونتيناسا، اليوم الاثنين، تمهيدًا للرحيل إلى مانشستر سيتي.

وأضاف أن المدافع البرتغالي جاهز لأن يصبح لاعبًا جديدًا في النادي الإنجليزي، في صفقة تبادلية، ينتقل بمقتضاها البرازيلي دانيلو إلى البيانكونيري، بالإضافة إلى 30 مليون يورو يحصل عليها الأخير.

ومن المقرر أن يخضع كانسيلو للكشف الطبي في مانشستر سيتي، خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، في ملعب ويمبلي أمس الأحد، لحضور مباراة الدرع الخيرية بين السيتي وليفربول، والتفاوض مع الأول على إجراء الصفقة.