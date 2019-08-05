رسميا.. مارسيليا يتعاقد مع بينيديتو

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي عن تعاقده مع الأرجنتيني داريو بينيديتو مهاجم فريق بوكا جونيورز، في تدعيم قوي لخط هجومه، بعد رحيل الإيطالي ماريو بالوتيللي.
وقدم بينيديتو مستويات مميزة بقميص فريق بوكا جوينورز الأرجنتيني، حيث سجل 43 هدفًا خلال 67 مباراة، وساهم في تتويج الفريق بثلاثة ألقاب محلية.
وبدأ بينيديتو مشواره الكروي بقميص فريق آرسنال ساراندي الأرجنتيني عام 2008، وانتقل إلى الملاعب المكسيكية عام 2013 حيث لعب بقميص تيخوانا ثم كلوب أميركا عام 2015.
وانضم بينيديتو البالغ من العمر 29 عامًا إلى صفوف المنتخب الأرجنتيني للمرة الأولى عام 2017، تحت قيادة المدير الفني خورخي سامباولي، ولعب 5 مباريات دولية منذ ذلك الحين.
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