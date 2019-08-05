شكرا لقرائتكم المقابل المالي يعرقل اتفاق "دياز" مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 30 دقيقة في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 21:49

اقترب المشرف العام على الكرة بالزمالك أمير مرتضى منصور من حسم التعاقد مع الأرجنيتنى رامون دياز لتولي منصب المدير الفني للفريق "الأبيض" خلفا للوطني المقال خالد جلال ، لكن يقف المقابل المالي الكبير الذي يطلبه مدرب بيراميدز السابق حائلا دون اتمام الصفقة . ويقود الزمالك موقتا المدرب الوطني طارق يحي في مباراة يكاداها بطل الصومال الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت بالقاهرة فى ذهاب الدور الأول لدورى أبطال أفريقيا

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من جهة أخرى ، يواصل الأهلي بقيادة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي استعداداته لمواجهة فريق "إطلع برة" بطل جنوب السودان في الـ 11 من أغسطس الجاري في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية ، ويخشى لاسارتي من غموض المنافس وتأثير الراحة السلبية التي معدل لياقة اللاعبين بعد الراحة السلبية التي حصلوا عليها عقب التتويج بالدوري المحلي، ويعود لتشكيل الفريق " الأحمر" لاعب الوسط ناصر ماهر بعد تعافيه من إصابة في الحوض. وتلقى مجلس إدارة الأهلى اليوم الإثنين موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع أمام "إطلع بره".

على صعيد آخر ، يفقد فريق المصري البورسعيدي جهود اللاعب عبد الناصر دى ماريا نحو شهرا إثر إجرائه جراحه في الركبة بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة.



ويستعد المصرى بقيادة المدرب إيهاب جلال للمشاركة في الدوري المحلي والبطولة الكونفديرالية الأفريقية.

من جانب آخر ، مازالت اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري الموقت تدرس ملفات المدربين حسام البدري وحسام حسن وإيهاب جلال وطارق العشري وطلعت يوسف لاختيار أحدهم لقيادة المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.