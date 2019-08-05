اختتام بطولة المملكة للدبابات البحرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت بطولة المملكة للدبابات البحرية في جولتها الثالثة والختامية لعام 2019، والتي جرى من خلالها تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من الفئات المنافسة، إضافة إلى تتويج أبطال المملكة، وذلك ضمن فعاليات موسم صيف عالم تركوازي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي انطلقت من منطقة اللاجونا خلال الفترة من 1 وحتى 3 أغسطس، بدعم من الهيئة العامة للرياضة، وتحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.

وشهدت الجولة الثالثة والختامية مشاركة 30 متسابقا محترفا في 4 فئات للمنافسة، وحاز على المركز الأول لفئة وقوف للناشئين أقل من 18 سنة، سمير منجل، وحل محمد موسى أولا بفئة وقوف مفتوحة للمحترفين، وعن فئة جلوس مفتوحة للمحترفين، حل سعود أحمد أولا، فيما حاز سعود أحمد على المرتبة الأولى لفئة جلوس 1100.

وجرى الكشف عن هوية أبطال المملكة لعام 2019، فيما جرى تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث حاز على المركز الأول لفئة «وقوف للناشئين أقل من 18 سنة» سمير منجل، وعن فئة «جلوس 1100» حاز سعود أحمد على المركز الأول، كما حاز أمين روزي على المركز الأول لفئة «وقوف مفتوحة للمحترفين»، وعن فئة جلوس مفتوحة للمحترفين، حاز سعود أحمد على المركز الأول.