سعوديات يبدعن في الفروسية رغم التكلفة الباهظة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بدت رياضة ركوب الخيل وتربيتها والمشاركة في السباقات المختلفة في توسع كبير وسط الفتيات، نجح بعضهن في تقديم أنفسهن كبطلات، وحققن نتائج مبهرة رغم تكفلهن بتكاليف هذه الرياضة.
وعن ذلك تقول الفارسة دعاء فيض التي حققت أول ألقابها في 2018 الماضي من خلال أول بطولة رسمية للفروسية النسائية في الرياض بجامعة الأميرة نورة برعاية الاتحاد السعودي وحضور الأميرة فهدة بنت محمد، إن تكاليف رياضة وتربية الخيل باهظة نوعا ما بعد أن بدأت تمارس هواية ركوب الخيل منذ عام 2010.
وأضافت «تربية الخيل تعني الإيواء والتغذية وتوفير الفتامينات والبيطرة، والرعاية، والمراقبة، والتنظيف، تفوق رعاية واحد من الخيول شهريا مبلغ 3600 ريال».
وأضافت» توجهي للخيل عشق وحب، فهي من الحيوانات الأليفة جدا والرائعة، ولله الحمد حققت 18 بطولة في الفروسية حصلت فيها على المراكز الأولى، وكانت أكبر بطولة لي هي بطولة الأميرة فهدة الدولية بجامعة الأميرة نورة التي نافس على لقبها نحو 70 فارسة، كما كنت من المشاركين في عرض أول مسيرة نسائية بالخيل لليوم الوطنى الـ88 وحققت فيها نجاحا كبيرا، إضافة إلى ذلك، شاركت في استعراض بأول بطولة جمال كانت بحضور مستشار خادم الحرمين الشرفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، كرمت فيها من قبل سموه».
أما الفارسة خلود عطية، فقالت عن رياضة ركوب الخيل» إنها من أروع أنواع الرياضات، فهي جميلة وممتعة وراقية ومفيدة جسديا وذهنيا، كما أنني تعلمت من خلال هذه الرياضة، الصبر والشجاعة والثقة بالنفس، إضافة إلى تحسن بنسبة عالية في التركيز، فهي تعد من أقوى الرياضات البدنية للجسم».
بعض احتياجات تكاليف تربية الخيل
البايكة
وهي مكان إيواء الخيل وتكلف نحو 1200 ريال
التغذية
600 ريال
النشارة
نشار خشب يجلس عليه الحصان ويكلف 300 ريال
البيطار
بيطار صانع حذوة الخيل 500
السايس
الشخص الذي يرعى الخيل 500
البيطري
الطبيب المعالج 500
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