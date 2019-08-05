الأهلي والهلال قمة آسيوية نارية في قلعة سعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

عندما تدق الساعة الـ07:40 دقيقة مساء اليوم، ستعلن بداية أمسية كروية سعودية بنكهة آسيوية يستضيف خلالها فريق الأهلي نظيره الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، وهي الإطلالة الرسمية الأولى للفريقين أمام جماهيرهما هذا الموسم.

ويطمح الأهلي لإيقاف تفوق الهلال عليه في الموسم الماضي عندما تغلب عليه 4 مرات، بواقع مرتين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ذهابا وإيابا، ومثلهما في نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية، ذهابا وإيابا أيضا.

وتقام مباراة الإياب الثلاثاء 13 أغسطس الحالي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويتأهل الفائز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى ربع النهائي لمواجهة الفائز من مجموع مباراتي الاتحاد وذوب آهن الإيراني.

الأهلي

السومة ورقة الأهلي الرابحة، سجل له 6 من أصل 7 أهداف بدور المجموعات كأعلى معدل تسجيل لأي لاعب مع فريقه هذا العام

بلغ الأهلي نهائي البطولة عام 2012 قبل أن يخسر أمام أولسان الكوري الجنوبي

مباراة اليوم هي الرسمية الأولى للفريق تحت قيادة المدرب برانكو إيفانكوفيتش

سبق أن فاز برانكو على الهلال عندما كان يدرب بيرسيبوليس الإيراني في قبل نهائي عام 2017، بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

حصل على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 6 مباريات.

الهلال

يحمل الرقم القياسي في الأدوار الإقصائية من البطولة القارية، بالتساوي مع تشونبوك الكوري الجنوبي

الفريق الوحيد الذي بلغ النهائي مرتين دون أن يتوج باللقب، حيث خسر عام 2014 أمام سيدني الأسترالي، وعام 2017 أمام أوراوا الياباني

يتوقع أن يعتمد المدرب الجديد رازفان لوشيسكو على الثنائي بافيتمبي غوميز وجيوفينكو اللذين اشتركا في تسجيل 10 أهداف بدور المجموعات

سيظهر بتشكيلة الفريق رسميا للمرة الأولى المدافع الكوري جانغ هيون سوو

تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات

1 السوري عمر السومة

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2 ديجانيني تفاريس من الرأس الأخضر

3 البوسني إلفيس ساريتش

‏4 البرازيلي دي سوزا دياز

أجانب الهلال

1 الكوري هيون سو

2 الإيطالي سيباستيان جيوفينكو

3 البيروفي أندري كاريلو

4 الفرنسي بافيتيمبي غوميز