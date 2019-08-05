سارقو منزل دورم لم يتعرفوا على ميدالية كأس العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبان لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم إيريك دورم أنه لا يزال يحتفظ بالميدالية الخاصة بتتويجه مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، قائلا «إن اللصوص الذين سطوا على منزله لم يدركوا ماهية الميدالية».

وقال دورم لصحيفة فرانكفورتر راندشاو أمس «بالتأكيد هم لم يدركوا ما كان أمامهم، وتركوا الميدالية ملقاة على الطاولة، كنت محظوظا بذلك، ومنذ ذلك الحين، وضعت الميدالية في صندوق إيداع بنكي».

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وانضم دورم (27 عاما) إلى آينتراخت فرانكفورت أخيرا قادما من هيديرسفيلد الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى، كما سبق له اللعب لبوروسيا دورتموند.

ولم يشارك دورم في أي مباراة مع المنتخب بكأس العالم 2014 بالبرازيل، لكن ذلك لم يدفع للانتقاص من شعوره بالإنجاز.

وقال دورم «لن أنسى أبدا تلك اللحظة، كانت الأفضل في مسيرتي، بغض النظر عما إذا كنت قد لعبت أم لا، فالتتويج بكأس العالم هو أبرز إنجاز يمكن أن تحققه في مسيرتك».