الذيابي عضوا بإعلامية الاتحاد الآسيوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة عزز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لجنة الإعلام والاتصال، بتعيين مدير الإعلام والاتصال للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، شاكر الذيابي، عضوا في اللجنة، وذلك حسبما أعلن عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم في موقعه الرسمي في تويتر.



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