إصابة ميسي في الساق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برشلونة
أعلن برشلونة الإسباني أمس تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة خلال التدريبات، وهو ما سيحرمه مرافقة الفريق في جولته إلى الولايات المتحدة.
وأوضح النادي أن ميسي تعرض لإصابة في الساق اليمنى خلال التدريبات، وهو ما فرض ضرورة خضوعه للفحص الطبي، وقد يغيب عن صفوف الفريق الكتالوني في بداية الموسم الجديد.
وذكر النادي أن «ميسي سيبقى في برشلونة ولن يسافر مع الفريق في جولة الولايات المتحدة، وسيجري تقييم حالته للتعرف على موعد عودته».
ويغيب ميسي بذلك عن برشلونة في مباراتيه الوديتين المقررتين أمام نابولي الإيطالي بالولايات المتحدة يومي 7 و10 أغسطس الحالي، وسيسعى لاستعادة جاهزيته أملا في المشاركة ببداية الموسم الجديد للدوري الإسباني الذي يستهله برشلونة بمواجهة أتلتيك بيلباو في 16 أغسطس.
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