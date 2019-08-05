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إصابة ميسي في الساق

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن برشلونة الإسباني أمس تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل للإصابة خلال التدريبات، وهو ما سيحرمه مرافقة الفريق في جولته إلى الولايات المتحدة.

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وأوضح النادي أن ميسي تعرض لإصابة في الساق اليمنى خلال التدريبات، وهو ما فرض ضرورة خضوعه للفحص الطبي، وقد يغيب عن صفوف الفريق الكتالوني في بداية الموسم الجديد.

وذكر النادي أن «ميسي سيبقى في برشلونة ولن يسافر مع الفريق في جولة الولايات المتحدة، وسيجري تقييم حالته للتعرف على موعد عودته».

ويغيب ميسي بذلك عن برشلونة في مباراتيه الوديتين المقررتين أمام نابولي الإيطالي بالولايات المتحدة يومي 7 و10 أغسطس الحالي، وسيسعى لاستعادة جاهزيته أملا في المشاركة ببداية الموسم الجديد للدوري الإسباني الذي يستهله برشلونة بمواجهة أتلتيك بيلباو في 16 أغسطس.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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