شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يرد على مفاوضات الأهلى مع مدافعه أحمد سامى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف نادى طلائع الجيش موقف مدافعه أحمد سامى من العروض التى ترددت خلال الفترة الماضية.
وأكد مسئولو نادى طلائع الجيش عدم تلقى اللاعب أية عروض من قبل إدارة نادى بيراميدز أو الأهلى كما أشيع خلال الأيام الماضية.
وقال أحمد المهدى مدير الكرة بالفريق الكروى الاول للطلائع فى تصريحات صحفية اليوم، إن النادى لم يتلق آية عروض للمدافع أحمد سامى.
وكشف مدير الكرة عن أن الأهلى دخل بالفعل فى مفاوضات لضم اللاعب بيناير الماضى، إلا أن الأمر لم يحسم أو يتجدد خلال الفترة الحالية.
وقال إن اللاعب يقدم مردود جيد مع الفريق ولا يوجد ما يمنع من بقائه مع الفريق، خاصة أنه من العناصر الشابة والقوية التى ستساهم فى ظهور الفريق بالشكل المناسب ببطولة الدورى المصرى.
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