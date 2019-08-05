شكرا لقرائتكم تفاصيل زيارة الخطيب لأهلى مدينة نصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى فرع مدينة نصر، اليوم الاثنين، وزار المنطقة الترفيهية الجديدة، التى انتهت أعمال البناء بها وتقرر افتتاحها فى غضون أيام.

كما تفقد أيضًا المبنى الإدارى لأكاديمية الأهلى بعد تطويره، إضافةً إلى ملاعب الأكاديمية التى تجرى أعمال التطوير بها حاليًا. جاء ذلك بعد قيام رئيس الأهلى، أمس، بافتتاح غرف الملابس التى تم إنشاؤها من جديد بملعب التتش للفريق الأول لكرة القدم، والتى لاقت سعادة الجهاز الفنى واللاعبين، خاصة وأن إنشاء الغرف الذى بدأ مع تولى المجلس الحالى المسئولية كان على الطراز العالمى من كافة الجوانب.

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وتواجد برفقة الخطيب كلٌ من العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى، وخالد بيبو، مدير أكاديمية الأهلى، والمهندس سامح على كامل، المستشار الهندسى لمجلس الإدارة، الذى قام بشرح كافة التفاصيل بخصوص أعمال البناء والتطوير لرئيس النادى، وطالب رئيس النادى بضرورة الانتهاء من أعمال البناء والتطوير فى المواعيد المحددة لها، وأن يكون الافتتاح بالشكل الذى يليق باسم النادى وأعضاء جمعيته العمومية، كما أشاد أيضًا بجهود العاملين فى هذه المواقع، وتوجّه لهم بالشكر على إنجاز أعمالهم على أكمل وجه.

وعقب ذلك، توجه رئيس النادى نحو المقر الإدارى الجديد لأكاديمية الأهلى، وأبدى إعجابه بأعمال التطوير التى تمت به، كما توجه نحو ملاعب الأكاديمية، وطالب بسرعة الانتهاء من صيانتها قبل بداية الموسم الكروى الجديد.