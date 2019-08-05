المقاصة يستعد للزمالك بتدريب بدنى عنيف...

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جدة - عمرو شويل واصل فريق مصر المقاصة استعداداته لمواجهة الزمالك بتدريب فى معسكره المقام حاليا بمدينة الاسكندرية. ويلتقى الزمالك نظيره مصر المقاصة قبل نهاية الشهر الجارى بدور الثمانية لمسابقة كأس مصر. وخاض المقاصة تدريبا بدنياً عنيفا حرص خلاله الجهاز الفنى على الانفراد بحراس الفريق ومنحهم بعض التعليمات التى من شأنها زيادة معدل التركيز والتأهيل قبل المباراة المرتقبة أمام الزمالك فى كأس مصر.

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