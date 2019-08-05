شكرا لقرائتكم المقاصة يواجة الرجاء وديا الأربعاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق مصر للمقاصة ، نظيره الرجاء، بعد غ فى ثانى اللقاءات الودية للفريق ضمن معسكره المغلق بالإسكندرية، فى إطار الاستعدادات للموسم الكروى الجديد.

ويستغل المقاصة مباراة الرجاء الودية، للدفع بعض العناصر التى لم تشارك خلال مباراة حرس الحدود الودية الاخيرة للاطمئنان على جميع لاعبى الفريق.

واكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن الفريق يختتم معسكر الإسكندرية يوم الخميس، ويعود اللاعبون إلى القاهرة لقضاء إجازة عيد الأضحى، على أن يبدأ الفريق فترة إعداده الاخيرة بعد اجازة العيد بالقاهرة استعدادا لمباراة الزمالك المقرر اقامتها يوم 28 أغسطس الجارى باستاد السلام فى دور الثمانية بكأس مصر.