شكرا لقرائتكم محمد صلاح يرحل عن تدريب إف سى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحل محمد صلاح المدير الفنى لفريق إف سى مصر عن تدريب الفريق بعدما فشلت إدارة النادى فى تلبية احتياجات المدير الفنى سواء فى التعاقدات الصيفية أو إقامة المعسكرات. وقد رفض الطرفين الإدلاء بأى تصريحات فى الوقت الحالى حتى يتم الإعلان بشكل نهائى عن الانفصال. كان محمد صلاح قد نجح فى صعود اف سى مصر للمرة الاولى فى تاريخها للدورى الممتاز العام الماضى.

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