شكرا لقرائتكم محمد معروف حكما لمباراة شبيبة القبائل الجزائرى والمريخ السودانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مواجهة شبيبة القبائل الجزائرى والمريخ السودانى في الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا، التى ستقام فى الجزائر يوم 9 أغسطس الجارى لطاقم مصرى.

ويضم طاقم التحكيم المصرى للمباراة كلا من محمد معروف حكمًا للساحة، ويعاونه أحمد توفيق طلب مساعدا أول، وسمير جمال مساعدا ثانيا، والحكم الرابع محمود البنا .

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وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عينت طاقم حكام مصرى بقيادة أحمد الغندور، لمباراة النجم الساحلى أمام هافيا كوناكرى الغينى، فى إياب دور الـ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى تونس يوم 23 أغسطس الجاري.

ويعاون الغندور فى المباراة يوسف البساطى مساعد أول، وهانى عبد الفتاح مساعد ثان، وإبراهيم نور الدين حكمًا رابعًا.