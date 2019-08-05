شكرا لقرائتكم صدق أو لا تصدق.. الأهلى مش لاقى بيعة لأزارو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث النادى الأهلى عن تسويق المغربى وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ومحاولة الاستفاده من مكان اللاعب بمهاجم قوى يقود الخط الأمامى للقلعة الحمراء.

ويعكف مسئولو النادى الأهلى فى الفترة الحالية على جلب عرض قوى لوليد أزارو حتى يتم الاستفادة ماديا من عملية بيعه خاصة أن العرض الصينى الضخم الذى تلقاه اللاعب فى الماضى ما زال يراود أحلام مسئولى الأحمر.

ويحتاج الأهلى لمهاجم قوى فى الخط الأمامى يسجل الأهداف من أنصاف الفرص خاصة فى ظل تراجع أداء أزارو وتكرار مسلسل إهداره للفرص وعدم قدرة مروان محسن على تلبية طموح الإدارة الفنية للأحمر فى الخط الأمامى.

كان وليد أزارو تلقى عرضا صينيا من نادى هيبى شينا فورشن لشراء اللاعب وصلت قيمته لـ9.5 مليون دولار إلا أن مسئولى الأهلى تمسكوا باللاعب ورفضوا التفريط فى خدماته الأمر الذى ندم عليه مسئولى الأحمر حاليا.