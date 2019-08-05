شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يعقد جلسة مع مؤمن زكريا لمناقشة مستقبله مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، جلسة خاصة مع مؤمن زكريا لاعب الفريق على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش لوضع النقاط فوق الحروف بشأن عدة أمور خاصة بمستقبل اللاعب فى النادى.

وشهدت الأيام الماضية توتراً واضحاً فى علاقة زكريا مع الأهلى بسبب استبعاد اللاعب من القائمة الأفريقية للفريق، وبعدما انتقد اللاعب هذا الاستبعاد فى رسالة عبر حسابه على توتير، قال فيها، "الدنيا رايحة وجاية.. هنشوف الدنيا هتودينا على فين.. دائمًا نعطى للمكان الذى ننتمى له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة..مافيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدى الجميع، طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال".

ويستعد الأهلى لمباراة "اطلع بره" بطل جنوب السودان يوم الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد برج العرب.

فيما خاض ناصر ماهر لاعب الفريق تدريبات تأهيلية منفردة قبل بداية المران للتعافى من الاصابة التى تعرض لها فى الحوض وأبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى خلال الأيام الماضية.