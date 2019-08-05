شكرا لقرائتكم لاسارتي لـ رمضان صبحى: لازم تبقى إيجابي على "الجون"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للنادى الأهلى العديد من النصائح الفنية لرمضان صبحى جناح المارد الأحمر على هامش تدريبات الفريق استعدادا لمواجهه "اطلع بره السودانى" فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.
وطالب لاسارتى رمضان صبحى بضرورة استغلال الفرص التى تتاح له أمام المرمى وضرورة التخلى عن اللعب "الفردى" والتعاون مع زملاءه وضرورة نقل الكرة سريعا فى الخط الأمامى خاصة أن الفترة المقبلة لن تقبل التهاون أو الاستهتار.
أشار لاسارتى فى حديثه مع رمضات صبحى إلى التحلى بالإيجابية أمام المرمى لإنهاء الهجمات بالشكل الأمثل وعدم الاستمرار فى إهدار الفرص.
ويبدأ الأهلى مشواره ضمن منافسات النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا، من الدور التمهيدى، بمواجهة "أطلع برة" يوم 11أغسطس الجارى فى إطار لقاء الذهاب، فيما تقام مباراة الإياب أحد أيام 24 و25 من نفس الشهر.
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