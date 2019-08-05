شكرا لقرائتكم خيمينيز والصحفي يقودان اتحاد جدة إلى تجاوز ذوب آهن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع اتحاد جدة قدماً في الدور ربع النهائي عقب فوزه الصعب على ضيفه ذوب آهن الإيراني 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد زعبيل بمدينة دبي الاماراتية، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

واحتاج الضيوف 7 دقائق حتى تمكن اللاعب قاسم حداد فار من افتتاح التسجيل لذوب آهن بعدما تصدى لخطأ لخارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس فواز القرني.

ورد الاتحاد سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقتين حينما تمكن لاعبه التشيلي لويس خيمنيز من تسجيل هدف التعادل بعد متابعته لكرة عائدة من الحارس ليضع الكرة في الشباك.

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وفي الشوط الثاني كثف الاتحاد هجومه وأهدر مهاجمه البرازيلي رومارينهو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج المرمى.

وواصل الاتحاد هجومه ونجح مدافعه زياد الصحفي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 72 بعدما ارتقى لعرضية زميله فيلانويفا ليحول الكرة برأسه في الشباك.

وسيلعب الفريقان لقاء الاياب يوم الاثنين المقبل على في الدوحة.