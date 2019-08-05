الأمن يوافق على حضور 10 آلاف مشجع في مباراة الأهلى أمام "إطلع بره"

الموجز

تلقى النادى الأهلى موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع أمام فريق "إطلع بره"، بطل جنوب السودان، المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى، فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام فى برج العرب .

وتأتى موافقة الجهات الأمنية بعد المخاطبات التى تمت خلال الفترة الماضية بين النادى والجهات الأمنية، خاصة أن مباراتى دور الـ64 ستُقامان داخل مصر بعد اتفاق الاهلى مع بطل جنوب السودان .

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى الأهلى، فى تصريحات لليوم السابع، إن تلك الموافقة خطوة إيجابية لعودة الجماهير بكل قوتها فى اللقاءات المقبلة، فى ظل رغبة رجال الأمن الذين يبذلون أقصى ما لديهم لمساندة الأندية المصرية، ووعى جماهير الأهلى التى ستكون الداعم الرئيسى للفريق فى مثل هذه المواجهات خاصة فى ظل رغبة القيادة السياسية فى عودة الجمهور للمدرجات خلال الفترة المقبلة.

وقدم العميد محمد مرجان الشكر لوزارة الداخلية فى ظل رغبتها الأكيدة فى عودة الجمهور للمدرجات، لاسيما بعد الظهور الرائع والمثالى للجمهور المصرى فى أمم أفريقيا الأخيرة التى استضافتها مصر ونالت على إثرها إعجاب وإشادة الجميع فى القارة السمراء بل والعالم كله.