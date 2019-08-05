اونلاين Yalla: مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر يلا شوت Yalla puls الاسطورة ناو ماتش النصر مباشر...

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تشكيلة العالمي الرسمية أمام الوحدة الإماراتي اليوم في ثمن نهائي دوري أبطال أسيا، جونز، سلطان الغنام، عمر الهوساوي، عبد الرحمن العبيد، عبد الله الخيبري، مايكون بيريرا، حمد آل منصور، فهد الجميعة، عبد الرحمن الدوسري، جوليانو دي باولا، عبد الرازق حمدالله..

يحلم النصر السعودي أن حقق الفوز على ملعبه اليوم أمام الوحدة الإماراتي في مباراة الذهاب، لتفيده عندما يرحل للإمارات الأسبوع القادم لملاقاة نفس الفريق في مرحلة العودة.