الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة اطلع برة.. ويطرحها "إلكترونيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، فتح باب الحجز الإلكتروني "أون لاين" لتذاكر مباراة الأهلي وفريق "اطلع برة" بطل جنوب السودان في دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي واطلع برة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الدور التمهيدي لدوري الأبطال 19-20.

وقال مرجان، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن باب الحجز الإلكتروني سيُفتح بداية من الثانية عشر صباح غد الثلاثاء، وحتى الثامنة من صباح الأربعاء.

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وأضاف: "يمكن للسادة حاملي بطاقة الجمهور حجز التذاكر التالية (درجة موحدة، درجة أولى يسار، مقصورة أمامية)، وذلك عبر الموقع الرسمي للأهلي".

وأشار إلى أنه تحدد مبلغ 30 جنيهًا للدرجة الموحدة و100 جنيه للدرجة الأولى "يسار" و200 جنيه للمقصورة الرئيسية.

وأتم: "سيتم توزيع التذاكر على الحاجزين يوم الخميس من خلال منافذ (فوري بلس)، وفي حالة حدوث أى مشكلة في عملية الحجز يتم التواصل عن طريق الصفحة الخاصة بموقع حجز التذاكر على الفيس بوك".

يُذكر أن الأهلي اتفق مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في الدور التمهيدي للمسابقة القارية داخل مصر.