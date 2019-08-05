مدرب أستون فيلا يكشف كواليس ضم تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا، أنه كان يعرف المصري محمود حسن "تريزيجيه" جناح فريقه قبل التعاقد معه من قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف المدير الفني لأستون فيلا، في حوار مطول مع الموقع الرسمي للنادي، كواليس من تعاقد ناديه مع تريزيجيه، والذي جاء بعد ترشيح من خيسوس جارسيا المدير الرياضي للنادي، قبل رحلة متابعة اللاعب في مصر.

وقال سميث: "راقبنا تريزيجيه لفترة طويلة، قمت بالأمر بناء على ترشيح من سوسو -خيسوس جارسيا المدير الرياضي- والذي جهز لنا عدد من اللاعبين لمتابعتهم".

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وأضاف: "كنت أعرف تريزيجيه قبل أن يرشحه سوسو لي، ولكنني طلبت الذهاب ومشاهدته في أحد المباريات".

وأكمل: "سوسو جهز لنا ملفات خاصة بكل اللاعبين ومن بينهم تريزيجيه، وحدد خلالها المهارات الخاصة بهم، السمات الشخصية التي نريدها، ومن منهم سيكون أكثر إفادة لنا".

وأوضح: "ذهبت إلى مصر مع سوسو لمتابعة تريزيجيه في كأس الأمم، لقد أحببت أداءه كثيرًا، وخلال حديثي معه وجدته جائع ومتحمس للعب في الدوري الإنجليزي".

واختتم: "الأمور كانت سهلة بالنسبة لتريزيجيه، خاصة أن صديقه المحمدي يتواجد معه في أستون فيلا، وهو ما جعل تأقلمه معنا سهلًا".