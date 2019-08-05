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مدرب ريال مدريد الأسبق معروض على الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قام أحد الوكلاء بعرض المدرب الإسباني خوان رامون لوبيز كارو لتولي تدريب الزمالك في الموسم المقبل (2019-2020) في ظل بحث النادي الأبيض عن مدرب أجنبي لقيادة الفريق خلفا لخالد جلال.

وسبق للمدير الفني لوبيز كارو تولي قيادة موسم (2005-2006)، منتخب إسبانيا تحت 21 عاما في الفترة من 2008 -2010، وبعض الأندية الأخرى في .

كما تولى المدرب المسئولية الفنية لمنتخب عام 2014 ومنتخب عمان عام 2016.

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وقاد صاحب الـ56 عامًا فريق داليان اربين الصيني موسم (2016-2017)، وحصل على لقب أفضل مدرب، بجانب تولي تدريب فريق شينزين الصيني في موسم (2018-2019).

وانضم كارو لقائمة المرشحين لتدريب الزمالك مع كل من الألماني توماس دول، الأرجنتيني رامون دياز، الفرنسي نيكولاس ديبوي، وأيضا البرتغالي جايمي باتشيكو.

وكان رئيس الزمالك قرر إقالة الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال، بعد الخسارة الأخيرة من الأهلي بهدف دون مقابل في ختام مباريات الدوري الممتاز النسخة الأخيرة.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الزمالك، البحث عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الفترة المقبلة، وتم تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

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