محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:
نفى أحمد المهدي مدير الكرة بفريق طلائع الجيش، ما تردد عن وجود عرضين رسميين من ناديي بيراميدز والأهلي لضم أحمد سامي مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشار المهدي في تصريحات خاصة ليلاكورة إلى أن أحمد سامي مستمر مع طلائع الجيش خلال الموسم المقبل، نافيًا وجود النية لرحيله.
وتابع: "سامي من العناصر الأساسية بالفريق منذ أن انضم في الموسم الماضي، ووجوده مع العناصر الجديدة في الموسم المقبل سيزيد من قوة الفريق".
واختتم: "الأهلي كان يريد أحمد سامي بالفعل ولكن في يناير الماضي، بينما في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لم نتلق أي عروض لضمه".
الجدير بالذكر أن أحمد سامي انتقل إلى صفوف طلائع الجيش مطلع الموسم الماضي، قادمًا من صفوف مصر المقاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش يوضح لمصراوي حقيقة عرض الأهلي لأحمد سامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.