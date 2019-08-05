طلائع الجيش يوضح لمصراوي حقيقة عرض الأهلي لأحمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

نفى أحمد المهدي مدير الكرة بفريق طلائع الجيش، ما تردد عن وجود عرضين رسميين من ناديي بيراميدز والأهلي لضم أحمد سامي مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المهدي في تصريحات خاصة ليلاكورة إلى أن أحمد سامي مستمر مع طلائع الجيش خلال الموسم المقبل، نافيًا وجود النية لرحيله.

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وتابع: "سامي من العناصر الأساسية بالفريق منذ أن انضم في الموسم الماضي، ووجوده مع العناصر الجديدة في الموسم المقبل سيزيد من قوة الفريق".

واختتم: "الأهلي كان يريد أحمد سامي بالفعل ولكن في يناير الماضي، بينما في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لم نتلق أي عروض لضمه".

الجدير بالذكر أن أحمد سامي انتقل إلى صفوف طلائع الجيش مطلع الموسم الماضي، قادمًا من صفوف مصر المقاصة.