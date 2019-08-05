وكيل مؤمن زكريا يكشف لمصراوي حقيقة عرض بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد أحمد يحيى وكيل أعمال مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي أنه لم يتلق عرضاً من نادي بيراميدز للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.
وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال يحيى:"بيراميدز لم يطلب ضم مؤمن زكريا خلال الصيف الجاري".
وعن إمكانية رحيل مؤمن زكريا عن صفوف الأهلي قال وكيله:"لن يرحل، اللاعب مستمر مع الأهلي في الفترة الحالية".
وكانت تقارير قد أشارت إلى احتمالية رحيل مؤمن زكريا إلى بيراميدز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية قبل أن ينفي وكيل اللاعب.
ويسعى مؤمن زكريا للحصول على فرصة المشاركة أساسياً مع الأهلي أو الحصول على عدد أكبر من الدقائق لدعم فريقه في الموسم الجديد.
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