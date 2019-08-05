محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: وجه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسالة وتهنئة للنادي الأهلي بعد التتويج ببطولة الدوري الممتاز. وتوج الأهلي بطلا للدوري الممتاز لموسم 2018/2019 للمرة الـ41 في تاريخه. ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي نص رسالة رئيس "فيفا" للقلعة الحمراء بمناسبة التتويج بالدوري الممتاز. وقال إنفانتينو في خطابه: سعدت بتتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري 2018-2019، ويسعدني تهنئتكم باللقب الرابع لبطولة الدوري على التوالي. Advertisements وهذا ـ بلا شك ـ نتيجة مجهود عمل شاق، وكل شخص مشترك يمكنه الفخر بهذا الإنجاز العظيم.. أكون شاكرا بتوصيل تهانينا للاعبين والمدير الفني والإدارة والجهاز الفني والطبي بأكمله، بالإضافة إلى جماهير النادي. وبالنيابة عن مجتمع كرة القدم الدولي أنتهز هذه الفرصة لأشكر النادي الأهلي واتحادكم على نشر الرسالة الإيجابية لكرة القدم، وتعزيز هذه اللعبة الجميلة التي توحدنا كلنا جميعا. أتطلع لرؤيتكم قريبا. جياني إنفانتينو

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كانت هذه تفاصيل خبر تهنئة خاصة من رئيس الفيفا للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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