شاهد.. مباراة الوحدة والنصر في دوري أبطال اسيا

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي، التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء اليوم، على استاد الملك فهد الدولي ، بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا. السعودي والوحدة الإماراتي، التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء اليوم، على استاد الملك فهد الدولي ، بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا. شاهد مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي :

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