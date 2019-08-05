سراج الدين يشيد بدور معهد أورام الفيوم

قام المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم، بزيارة لمعهد أورام الفيوم بناءا على دعوة من الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس الإدارة ومؤسس المعهد وبحضور الدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة و الدكتورة

دينا الحادقة المدير التنفيذي للمعهد، وأحمد عرندس عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق.

وتفقد "سراج الدين"عمليه التطوير في المعهد؛ والتي تهدف الى تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى على

أعلى مستوى ، كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية لعدد من الأجهزة الجديدة والمتطورة بالمعهد بالإضافة إلى الاطلاع على الحملات الطبية التي يقوم بها المعهد في خدمة المواطنين، وعلاج المرضى بالمجان.

وأشاد "سراج الدين" بالدور الكبير الذي يقوم به المعهد في خدمة المواطنين، وتقديم أفضل سُبل العلاج للمرضى، والاهتمام بتوفير الراحة لهم