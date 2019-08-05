كاجودا يقترب من العودة إلى الزمالك

تعالت أسهم البرتغالي مانويل كاجودا، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من العودة مجددا لقيادة الأبيض في الموسم المقبل.
وتلقت إدارة نادي الزمالك، عرضا من أحد الوكلاء للتفاوض مع كاجودا الذيسبق وأن تولى منصب المدير الفني للزمالك في 2006، وهو ما قوبل باستحسان من إدارة الكرة بالقلعة البيضاء.
وأعطى مانويل كاجودا موافقته المبدأية على تدريب الزمالكخلال الفترة المقبلة، مؤكدا للمسئولين أن تدريب الزمالك كان الأفضل له في تاريخه خارج البرتغال، بسبب الجماهير التي يعشقها - على حد قوله-.
وسبق وأن تولى المدرب صاحب الـ68 عاما، عدد من الأندية أبرزها الزمالك وسبورتنج براجا وماريتمو البرتغاليين، بجانب فريقي عجمان والشارقة.
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