كانسيلو يقترب من مانشستر سيتي

اقترب نادى مانشستر سيتى الانجليزى من التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب نادي يوفنتوس الايطالي، فى إطار صفقة تبادلية، تقضي بإنتقال دانيلو إلى صفوف السيدة العجوز.

وكشفت صحيفة تيلجراف البريطانية أن نادى مانشستر

سيتى الانجليزي، اقترب من حسم الصفقة ليضم اللاعب قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس المقبل.

واشارت الصحيفة أن الصفقة تتضمن انتقال دانيلو لاعب مانشستر سيتي إلى يوفنتوس على أن يدفع النادي الإنجليزي 30 مليون يورو إلى نظيره الإيطالي.

وانتقل كانسيلو من صفوف فالنسيا الإسباني إلى يوفنتوس في صيف 2018 مقابل 40 مليون يورو ولعب 34 مباراة بقميص السيدة العجوز في مختلف المسابقات.