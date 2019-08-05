اتحاد جدة يتعادل مع أصفهان الإيراني في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة السعودي، وذوب آهن أصفهان الإيراني، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا.
بدأت المباراة سريعة، وتمكن الفريق الإيراني من التقدم بهدف مبكر فيالدقيقة السابعة، من ركلة حرة مباشرة سددها بنجاح اللاعب قاسم حدادي فر.
ولكن لم ينتظر إتحاد جدة طويلاً حيث تمكن من إدراك هدف التعادل بعد ثلاث دقائق، عن طريق لويس أنطونيو خيمينيز، الذي تابع كرة مرتدة من العارضة
وبعد الهدف واصل اتحاد جدة الضغط القوي على الفريق الإيراني الذي تراجع للدفاع بشكل واضح، يمنح الاستحواذ للعميد السعودي.
وأهدر لاعبو اتحاد جدة العديد من الفرص التهديفية المحققة، التي كادت أن تمنحه التقدم.
وواصل لاعبو العميد الضغط القوي، ولكن التماسك الدفاعي للفريق الإيراني، حال دون إحراز أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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