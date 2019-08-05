الكاف يستفسر من الجزائر عن إمكانية استضافتها أمم أفريقيا 2021

أكد وزير الرياضة الجزائري، رؤوف سليم برناوي، اليوم الاثنين، أن بلاده تلقت استفساراً من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن مدى استعداد الجزائر لتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا عام 2021 في حال حدوث أي طارئ.

وأضاف برناوي: "نحن لا نسعى لتعويض الكاميرون، وأتمنى بكل قوة أن يستضيف هذا البلد بطولة كأس أمم أفريقيا 2021".

وتابع "أعتقد أن الجزائر لديها الإمكانيات لتنظيم الكان، وفي حال طلب منا ذلك

فنحن جاهزون، فالجزائر استثمرت 1.5 مليار دولار في بناء المنشآت الرياضية وهذا رقم لم تصل إليه حتى دول أوروبية".

يشار إلى أن الجزائر استضافت بطولة كأس أمم أفريقيا مرة واحدة، وذلك عام 1990، وتوجت باللقب بالفوز في النهائي على نيجيريا 1 / صفر.