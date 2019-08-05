شاهد.. اتحاد جدة يدرك التعادل أمام ذوب أهن أصفهان

أدرك فريق اتحاد جدة التعادل أمام نظيره ذوب أصفهان الإيراني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على استاد آل مكتوم بنادي النصر، فيإطار مباريات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أسيا.
جاء هدف التعادل في الدقيقة العاشرة، بعدكرة عرضية ارتطمت بالعارضة وفشل دفاع الفريق الإيراني في إبعادها ليتابعها اللاعب أنتونيو خيمينيز ، مسجلاً أول أهداف اتحاد جدة، بعد أن تأخر في النتيجة بهدف بالدقيقة السابعة.
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