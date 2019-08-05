شاهد.. ذوب آهن يتقدم على اتحاد جدة

تمكن فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني من التقدم بالهدف الأول على اتحاد جدة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا. اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا. جاء الهدف في الدقيقة 7 عن طريق قاسم حدادي، بعد تنفيذ أمثل لركلة حرة مباشرة. شاهد الهدف :

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