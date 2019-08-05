النصر السعودي يقترب من التعاقد مع ريبيري

اقترب الفرنسى فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ السابق، من الانتقال إلى نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وكشفت صحيفة كيكر الألمانية أن النصر تقدم بعرض لضم فرانك ريبيري، خلال الانتقالات الجارية، والنادى فى مفاوضات متقدمة

مع اللاعب، ومن المنتظر أن يوقع عقدا لمدة عامين.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض السعودى هو الأنسب للاعب فى الوقت الحالى، خاصة بعد تقدمه فى العمر وكثرة الإصابات فى السنوات

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الأخيرة .

وأكدت الصحيفة أن العرض مناسب للغاية من الناحية المالية لريبيري، وهو ما قد يقنعه لاتخاذ هذه الخطوة وخوض تجربة جديدة في المنطقة العربية .

يذكر أن فرانك ريبيري قضى 12عامًا داخل جدران نادي بايرن ميونخ، وشارك مع الفريق في 425 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 124 هدفًا.