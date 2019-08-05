اونلاين | كورة ستار بلس Zob vs IttIhad مشاھدة مباراة الاتحاد و ذوب آھن اصفھان بث مباشر 5-8-2019 gool koora يلا شوت OSTORA LIVE

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مشاهدة مباراة الاتحاد وذوب آهن الإيراني بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي الكرة العربية، صوب ستاد “”زعبيل” بنادي الوصل الإماراتي، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي ونظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، ضمن ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة الاتحاد وذوب آهن حصريًا KORA ONLINE، حيث تنطلق المبارة بينهما في تمام السادسة مساء الأثنين الموافق 5 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد وذوب آهن بث مباشر kora live، ويذكر أن نادي الاتحاد تأهل لدور الـ16، بعد احتلاله للمركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن المتصدر الوحدة الإماراتي.

بينما تأهل ذوب آهن الإيراني للدور ذاته، بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني النصر السعودي، مشاهدة مباراة الاتحاد وذوب آهن حصريًا KORA GOAL.