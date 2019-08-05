اونلاين | بلس KORA 7sRII: رابط مشاهدة مباراة الاتحاد وذوب اهن بث مباشر كورة اون لاين الاسطورة Yalla shoot يلا شوت يوتيوب HD

يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد وذوب آهن بث مباشر kora live، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي مع نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، في تمام السادسة مساء الأثنين بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وستجرى المباراة على أرضية ستاد “زعبيل” بنادي الوصل الإماراتي، مشاهدة مباراة الاتحاد وذوب آهن حصريًا KORA GOAL.

وسيتم إذاعة المباراة حصريًا على قناة beIN SPORTS 1 HD، مشاهدة مباراة الاتحاد وذوب آهن KORA ONLINE.

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