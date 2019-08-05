اونلاين | رابط بلس Al Ittihad.. مشاهدة مباراة اتحاد جدة وذوب اصفهان يلا شوت.. بث مباشر اتحاد جدة وذوب اصفهان رابط يلا شوت سريع HD

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ينقل موقع الخليج 365 الرياضي خدمة يلاشوت حصري مشاهدة مباراة اتحاد جدة السعودي وذوب آهن اصفهان الإيراني في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية بث مباشر وحصري على كورة لايف مشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد ذوب آهن اصفهان في بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة اتحاد جدة وذوب آهن اصفهان والقنوات الناقلة المفتوحة

تنقل مباراة اتحاد جدة و ذوب آهن اصفهان على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد على قناة BEIN SPORT1 بجانب قناة الكأس القطرية في قمة نارية ينتظرها عشاق الفريق السعودي والتي ستعقد على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر.

تشكيلة اتحاد جدة أمام ذوب آهن اصفهان المتوقعة:

حراسة المرمى: فواز القرني

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خط الدفاع: حمدان الشمراني – عمار الدحيم – زياد الصحفي – سعود عبدالحميد

خط الوسط: فيشيو -عبدالإله المالكي – كارلوس فيلانويفا – خيمينيز

خط الهجوم: رومارينيو – عبدالعزيز البيشي (عبدالرحمن العبود)

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ومن المنتظر أن يتم نقل المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية في دوري أبطال آسيا، بث مباشر مباراة اتحاد جدة ضد ذوب آهن اصفهان في بطولة دوري أبطال آسيا كورة ستار جودة عالية رابط سريع بدون تقطيع.