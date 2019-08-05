اونلاين | كورة لايف GOAL بث مباشر مباراة الاتحاد وذوب اهن كورة ستار livehd7 يلا شوت تابع تويتش الاسطورة رابط الاتحاد ONLINE

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي مع نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، في تمام السادسة مساء الأثنين بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وستجرى المباراة على أرضية ستاد “زعبيل” بنادي الوصل الإماراتي، وسيتم إذاعة المباراة النارية حصريًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.

ويدخل الاتحاد المباراة وعينه على تحقيق الفوز الأول في تاريخه على الفريق الإيراني العنيد، الأمر الذي يزيد من صعوبة المواجهة.

بينما سيدخل ذوب آهن المباراة مدعمًا بتكرار سيناريو 2010، بعدما حقق الفريق الإيراني التعادل في المباراة الأولى بهدفين لكل فريق، وتغلب في المباراة الثانية بنتيجة 1/0، وذلك ضمن إطار دور المجموعات.