اونلاين | مشاهدة مباراة الاتحاد وذوب اهن بث مباشر كورة أون لاين Yalla shoot بث الاسطورة live7hd رابك ماتش الاتحاد متعدد الجودات

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي الكرة العربية، صوب ستاد “زعبيل” بنادي الوصل الإماراتي، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي ونظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، ضمن ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام السادسة مساء الأثنين الموافق 5 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

ويسعى الاتحاد بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا، لتحقيق فوز كبير يضع به قدمًا في الدور القادم، ولتأكيد الجماهير على إمكانية المنافسة محليًا في الموسم الجديد.

ومن الجدير بالذكر أن العميد السعودي خيب آمال جماهيره في الموسم الماضي، بعدما احتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، للمرة الأولى في تاريخه.