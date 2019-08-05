اونلاين | يلا شوت plus بث مباشر مباراة الاتحاد وذوب آهن IttIhad كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاتحاد وذوب آهن Kora star بلس

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يستضيف ملعب آل مكتوم مباراة قوية بين إتحاد جدة السعودى وذوب آهن أصفهان الإيرانى، ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أسيا.

وتقام المباراة فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة وستذاع حصرياً على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة والمالكة لحقوق بث دوري أبطال أسيا.

وصعد فريق اتحاد جدة السعودى لهذا الدور بعد إحتلاله المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة بينما تصدر الفريق الإيرانى المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة.

ويذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام يوم 12 من الشهر الجارى.