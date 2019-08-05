رياضة | تقارير صحفية: برشلونة يحدد موعد ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير صحفية: برشلونة يحدد موعد ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موعد انضمام نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان إلى نادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

وافادت صحيفة سبورت الإسبانية، أن برشلونة سيغلق صفقة التعاقد مع نيمار مطلع الأسبوع المقبل بعدما فشل باريس سان جيرمان في محاولات الاحتفاظ بخدمات اللاعب.

واكدت الصحيفة على أن باريس عرض نيمار على اليونايتد إلا أن اللاعب لم يقبل الذهاب للشياطين الحمر ليرفع باريس راية الاستسلام في فتح باب الرحيل أمامه لبرشلونة.